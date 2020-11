Martijn Lakemeier en Sallie Harmsen te zien in spin-off Penoza

video Tirzah (30) kreeg dwarslae­sie, maar met dank aan Jamai gaat ze dansen in haar rolstoel

25 november ,,Ik was sprakeloos en begon heel hard te huilen. M'n leven is voorbij, was het eerste wat ik dacht.” In een openhartig gesprek vertelt Tirzah López (30) aan presentator Jamai over de gedachten die ze kreeg toen ze hoorde dat ze een dwarslaesie had opgelopen.