Martijn Krabbé presenteert nieuw programma RTL: ‘14.000 kilometer reizen zonder bankpas en mobieltje’

Martijn Krabbé gaat een nieuw programma voor RTL presenteren: Race across the world . In het avonturenprogramma strijden vijf duo’s tegen elkaar. De tweetallen reizen door Midden- en Zuid-Amerika: van Mexico-Stad naar Ushuaia in Vuurland, de eilandengroep onder Argentinië.

,,Zo’n 14.000 kilometer over land en water, maar zonder te vliegen”, vertelt Krabbé die de deelnemende koppels begeleidt. ,,Zij krijgen ook geen mobiele telefoon en bankpassen mee, alleen maar cashgeld. Het bedrag dat ze normaal gesproken aan hun vlucht hadden uitgegeven.”

Het doel van de reis, die twee maanden in beslag neemt: wie reist het snelst en het slimst? Krabbé: ,,We vliegen tegenwoordig gemakkelijk en overal naartoe. In hoeverre slagen we er nog in om ergens te komen zonder vliegtuig? Om de trein te pakken, de bus, of andere vervoermiddelen? En wat kom je onderweg tegen? Welke hobbels moet je nemen? En in hoeverre worden de tweetallen op elkaar getest?”

De deelnemers in het programma dat door IDTV wordt geproduceerd, reizen door zeventien landen en kunnen, om hun budget op peil te houden, onderweg aan het werk. ,,En gaan dus op in de lokale cultuur. Mooi om te zien. Het is een als reisprogramma vermomd verhaal over liefde en vriendschap in extreme situaties”, aldus Krabbé. Wat er aan het einde in het vat zit voor de winnaars, wordt later bekend.

Race Across the World is vanaf woensdag 15 maart acht weken bij te zien RTL 4

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: