Martijn Krabbé heeft corona: Robert ten Brink neemt presentatie RTL-kerstshow over

Martijn Krabbé zou eigenlijk voor RTL 4 op zoek gaan naar de beste kerstdorpbouwer van Nederland. Vandaag stond echter niet hij, maar Robert ten Brink op de set. ,,Een verrassing met een nare bijsmaak”, stelt de 65-jarige presentator. ,,Hij zit nu thuis en ik sta hier. Martijn is positief getest op corona.”



Gelukkig was RTL’s mr. Kerst nog beschikbaar, al moest hij het wel tussen een paar andere opdrachten in doen. Dit jaar zal hij ook weer lekker vertrouwd te zien zijn met All You Need is Love. Al spreekt hij dit jaar niet de woorden ‘niemand mag alleen zijn met kerst’ uit. ,,Het wordt lastiger dit jaar, maar we gaan er natuurlijk wel alles aan doen.”



Volgens RTL gaat het goed met Krabbé ondanks dat hij besmet is met het coronavirus. Hij zit voorlopig in quarantaine. Zijn presentatieklussen van The Voice of Holland en Kopen zonder Kijken komen niet in gevaar.