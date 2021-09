Martijn Koning deelt app-gesprek op Twitter: ‘Eva Jinek mocht roast wél eerst lezen’

Eva Jinek mocht de roast over Thierry Baudet van Martijn Koning wél lezen voorafgaand aan de veelbesproken uitzending. Dat stelt de cabaretier vandaag op Twitter, waar hij screenshots deelt van een WhatsApp-gesprek dat hij naar eigen zeggen had met een redacteur van de talkshow.

Martijn Koning en RTL brachten in april nog gezamenlijk naar buiten dat zij de ‘Thierry Baudet-rel’ achter zich lieten. Koning voelt zich toch genoodzaakt zich er opnieuw over uit te laten, nadat Eva Jinek gisteren in Boerderij van Dorst nog één keer teruggeblikte op de uitzending.

Daarin was de roast van Koning, met bijvoorbeeld grappen over het vermeende antisemitisme bij Forum voor Democratie, voor Baudet reden om verontwaardigd van tafel te lopen. Jinek en RTL distantieerden zich van de inhoud en zeiden dat Koning ondanks herhaaldelijke verzoeken op voorhand niet had willen vertellen wat hij ging zeggen.

,,Ik hoef echt niemands handje vast te houden en niemand te helpen. Iedereen kan voor zichzelf opkomen, behalve als de regels veranderen, je daar zit en niet meer terug kunt praten. Dat is dan niet goed’’, verwees Jinek gisteren naar Baudet. ,,Mensen moeten erop kunnen rekenen dat de spelregels niet halverwege het spel veranderen en dat gebeurde wel, waar ik bij zat.”

Jinek vindt dat Koning heeft gespeeld met haar reputatie. ,,Ik heb maar één ding en dat is mijn reputatie. Dat is het enige wat ik heb. Je kunt een reputatie hebben van twintig jaar en dat kan in tien seconden weg zijn door iets wat verkeerd gaat in een liveprogramma.’’ De presentatrice lag flink onder het vuur na de aflevering, ook bij collega’s uit het vak.

Klaar mee

Naar aanleiding van de berichtgeving over de uitspraken van Jinek besloot Koning dus screenshots van de gesprekken met de redactie te delen. ‘Ze wisten ervan en ze mocht het gewoon lezen, maar dat hebben ze niet gedaan. Ik ben er echt klaar mee’, schrijft hij op Twitter.

In de screenshots, waarvan de echtheid niet vaststaat, valt te lezen dat Jinek volgens haar redacteur erg zenuwachtig was over de uitzending. Ze wilde heel graag weten wat Koning ging zeggen. Niet omdat ze Koning niet vertrouwde, maar vanwege ‘het simpele feit dat ze gewoon wil weten wat er in haar show gebeurt’. In datzelfde bericht werd Jinek ‘controlefreak’ genoemd.

Koning antwoordde dat de roast zijn ‘netste en scherpste ooit is’. Hij werd daarna gevraagd of hij vier onderwerpen kon sturen die behandeld zouden worden, zodat Jinek in ieder geval tegenover Baudet zou kunnen schetsen waar de roast ongeveer over zou gaan. Koning stuurde de onderwerpen en voegde toe: ‘Anders mag ze ‘em lezen als ik er ben. Geloof me het stelt niets voor.’

Op dat aanbod is de redactie volgens de cabaretier dus niet ingegaan.

