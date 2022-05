Martijn en Sean uit Ik Vertrek zien droom gayresort op Curaçao uiteenspatten

Het avontuur waarin Martijn (41) en zijn partner Sean (31) zich met hun hond en drie naaktkatten storten, heeft een verdrietige afloop. Kijkers van Ik Vertrek zien hoe het eerste gay resort dat het stel in Curaçao willen openen zit vol kakkerlakken en termieten zit. Maar dat is het grootste probleem niet: de emigratie en verbouwing trekken een zware wissel op de relatie van het stel.

Om meer tijd met elkaar te kunnen besteden, hebben Martijn en Sean voor 330.000 euro een leegstaand gebouw gekocht op het tropische eiland. Daar willen ze vijf studio's en twee appartementen bouwen om het allereerste gay resort van het eiland openen. ,,Een fijne ontmoetingsplek voor gelijkgestemden", legt Martijn uit. Met de onlangs geïntroduceerde gay pride op het eiland denkt het stel dat Curaçao klaar is voor een roze resort. Voor een heftige dark room is overigens geen plek: het moet een gezellige plek vol sfeerlicht worden.

De vader van Martijn heeft weinig vertrouwen in het zakeninstinct van zijn zoon. Ook vrienden van het stel denken dat de mannen zich verkijken op de omvang van de emigratie. ,,Soms denk ik: het is geen goed plan", bekent een vriendin. ,,Het is heel anders dan in Nederland. De Nederlandse mentaliteit kun je daar niet afdwingen.” Ook over de houding tegenover homoseksuelen hebben ze zo hun twijfels. En dat de mannen denken dat ze in drie maanden een heel resort kunnen neerzetten, lijkt ze ook een iets te optimistische planning.

Eenmaal aangekomen op Curaçao vinden Martijn en Sean het gebouw toch wat groter dan ze dachten. Maar het vertrouwen in de aannemer is groot: volgens hem zijn al hun wensen geen enkel probleem. Die positieve instelling keldert al gauw wanneer ze tijdens het slopen kakkerlakken tegenkomen. Ook blijkt het pand vol houtworm te zitten.

Vijf maanden later blijkt de schade aan het huis minder groot dan Martijn en Sean dachten, bovendien beloven de oude eigenaren een deel van de extra kosten op zich te nemen. Wel zien kijkers dat het iets stiller is in huis. Het hoge woord is eruit: Martijn heeft na zes jaar een punt achter de relatie met Sean gezet. ,,Heel verdrietig, maar het ging niet meer", vertelt hij. De relatie kent veel ups en downs, en het avontuur is de druppel. Martijn: ,,Samen zo'n verbouwing als dit doen en emigreren levert sowieso veel stress op. Dat was stress die bij ons te veel werd.”

Sean zit ondertussen met z'n hond en de drie katten drie kilometer verderop. Deze uitkomst zag hij niet aankomen. Volgens hem is het verschil in de karakters het breekpunt, iets wat in het begin van de relatie juist wel interessant was. ,,Martijn heeft besloten om niet door die appel te bijten en daarom ga ik naar huis", legt Sean uit. Toch vindt hij het avontuur geen slechte keuze. ,,Wie niet waagt, die niet wint. Het was een gokje: mislukt. Ik hoop dat het allemaal goed gaat komen, ik gun het hem wel.”

Zes weken na de relatiebreuk komen de eerste gasten naar het resort. Niet alle kamers zijn klaar en Martijn heeft geld bij zijn vader moeten lenen. Sean is weer terug in Hilversum, hij is bezig met een sollicitatie en het vinden van een huis. ,,Het rouwproces is nog gaande", legt hij zijn liefdesverdriet uit. ,,Ik hoop voor mezelf dat ik goede keuzes maak, maar ik hoop ook dat Martijn dat doet.”

