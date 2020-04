Martien Meiland sluit faillissement niet uit

Ondertussen zit het gezin ­met torenhoge kosten. ,,We staken al ons spaargeld, 400.000 euro, in de aankoop van het kasteel”, zegt Martien. ,,Daarna kwamen er investeringen voor de verbouwingen. En we hebben nu geen inkomsten omdat we niet kunnen verhuren.” Volgens de kasteeleigenaar verdwijnt het geld dat hij vorig jaar met het kasteel en zijn tv-klussen voor SBS verdiende, ‘als sneeuw voor de zon’. ,,Omdat we er al onze kosten mee betalen. Ach, we hebben wel een buffer. Maar als deze crisis nog lang duurt en als mensen in de zomer niet mogen reizen... Dan zie ik het niet goed komen. Dan vrees ik voor het faillissement, ja.’’



In het nieuwe seizoen van Chateau Meiland, dat door SBS wordt uitgezonden, is te zien hoe Martien, zijn vrouw Erica, dochter Maxime, kleindochter Claire en huishoudster Nadège op vakantie gaan naar Tenerife. Nadège treurt om het feit dat haar geliefde familie een boerderij met een lap grond in de Achterhoek koopt en dus zal vertrekken. Wanneer de kijkcijferfamilie in Hengelo komt wonen, is nog niet bekend. Zeker is dat met name Maxime er naar uitkijkt terug naar Nederland te verhuizen. ,,Zo’n perceel met meerdere huisjes erop, dat vind je niet snel voor die prijs’’, vertelde ze in een van de afleveringen.