Martien Meiland pakt nieuwe tv-klus met terugkeer Wie van de 3

Martien Meiland, Britt Dekker, Ryanne van Dorst en Najib Amhali vormen het vaste panel dat probeert te achterhalen wie van de drie kandidaten tegenover hen de échte Elvis-imitator, uitsmijter of zwemlerares voor zeemeerminnen is. Volgens SBS 6 gaat het viertal ‘als ware detectives’ op jacht naar de kandidaat met dat bijzondere beroep of die opmerkelijke hobby.

Ieder panellid krijgt een minuut om de drie kandidaten te ondervragen, daarna moeten zij bepalen wie volgens hen écht is wie hij of zij zegt te zijn. En wie de boel ‘schaamteloos beduvelt’. Nieuw is dat na het zien van de drie kandidaten Martien, Britt, Ryanne en Najib direct al een keuze moeten maken. Daarmee kunnen ze extra punten verdienen, maar na de vragenronde mogen ze hun keuze nog wijzigen.

Wie van de 3 werd in Nederland in 1963 voor het eerst uitgezonden, als variant op het Amerikaanse tv-programma To Tell The Truth. Het programma is jarenlang op de buis geweest, bij de publieke omroep en bij RTL 4 met de afgeleide Wie is wie? In de panels zaten coryfeeën als Martine Bijl, Kees Brusse en Albert Mol. Na een pauze van twaalf jaar keerde Wie van de 3 tussen 2010 en 2013 terug bij Omroep MAX met Ron Brandsteder als presentator.