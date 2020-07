Martien Meiland in de bres voor dochter Maxime na kritiek op modelijn. ‘Wat een vervelende mensen’

De jongste dochter van Martien Meiland kwam onder vuur te liggen toen zij vorige week vanuit Frankrijk haar modemerk Monciel (Frans voor ‘mijn hemel’) lanceerde. De kleding bleek echter met een simpele muisklik ook te bestellen via AliExpress, een Chinese webwinkel, waar het veel goedkoper aan te schaffen is dan bij Monciel.

In een Q&A op Instagram met de volgers van Maxime luidde een van de vragen aan vader Martien wat hij vindt van de nieuwe modelijn van zijn dochter. Nadat hij Maxime op zijn kenmerkende manier eerst heeft aangespoord haar ‘helemaal leuke’ zomerse sixtiesjurkje aan de kijker te showen, gaat hij in op de kritiek. ,,Wat een vervelende mensen, al die negativiteit. Er zijn allerlei bedrijven en merken die dit doen, die allemaal bestellen in China. Zij heeft al haar geld erin gestoken... “ Veel meer woorden wil hij er niet aan vuil maken. ,,Laat maar gaan. Dat is alles wat ik erover wil zeggen”, besluit Meiland. Maxime zelf reageerde niet op de vraag.

Het was kijkers van Chateau Meiland in april al opgevallen dat de kleding van Maxime rechtstreeks uit een al bestaande collectie leek te komen, toen zij een deel van haar modelijn in die bewuste aflevering liet zien. Maxime liet toen via haar management weten dat de kledingstukken afkomstig zijn uit een fabriek in China en dat zij deze aanpast naar eigen smaak.