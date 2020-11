Martien Meiland en Thomas Acda genomineerd als irritantste BN'ers in reclame

Prinses Diana's trouwjurk nagemaakt voor nieuw seizoen van The Crown: ‘Vier maanden werk, duizenden euro’s’

16 november Bij een nieuw seizoen van The Crown, een Netflix-serie over het Britse koningshuis, horen ook nieuwe kostuums. De trouwjurk van prinses Diana bijvoorbeeld, die zo'n veertig jaar geleden zes maanden in beslag nam om te maken. Toch waagden de kostuumontwerpers van de serie zich eraan, met een adembenemend resultaat.