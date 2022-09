Mart Hoogkamer vangt biertje op uit publiek en drinkt bekertje leeg

De afgelopen maanden had Hoogkamer geregeld last van biergooiers tijdens zijn optredens. Eerst stapte hij van het podium af tijdens de Pinksterfeesten in Beckum, afgelopen maand was de maat vol in Drouwenermond bij het Boerenrock Festival. Tijdens het Total Loss Festival werd er weer vanuit het publiek met bier gegooid, maar dit keer bleef Hoogkamer staan en had de zanger zelfs een inventieve oplossing.