Mart Hoogkamer blaast collega’s weg met ‘duet’ naast Luciano Pavarotti en James Brown: ‘Wat een strot’

In het SBS 6-programma krijgen Nederlandse artiesten de kans een duet (inclusief clip) op te nemen met sterren die in het normale leven onbereikbaar zijn, bijvoorbeeld omdat ze niet meer leven. Dankzij slimme technologie en gebruik van green screens lijkt het net alsof de Hollandse artiesten naast de wereldsterren staan in hun clips. Denk aan Romy Monteiro en Beyoncé, Jamai Loman met Elton John of dus Mart Hoogkamer met James Brown (1933-2006) én Luciano Pavarotti (1935-2007).

Niet meteen het repertoire waar je aan denkt bij de kroeghitzanger, maar Mart heeft een brede smaak. ,,Zij zijn in mijn ogen wel de beste artiesten van de wereld’’, vertelde hij. Mart, die voor de kerstspecial van de show al eens in duet ging met Bing Crosby, was enorm nerveus voor het resultaat. Zijn overleden opa was groot fan van Brown en Pavarotti en hun muziek stond vaak op toen hij als kind bij zijn grootouders woonde.

Tranen dankzij oma

Één ding was zeker: zijn oma zat voor de buis. ,,Ik weet zeker dat je opa ook meekijkt van boven’’, sprak ze in een videoboodschap waarmee presentatoren Nick Schilder en Simon Keizer de zanger verrasten. Mart kreeg het vrijwel meteen te kwaad. ,,Zingen met Pavarotti, dat is het mooiste wat er is, jongen, echt geweldig’’, vervolgde ze. ,,Ik hou van je, pikkie.’’

Voor het duet (of eigenlijk het trio, zoals dat heet) met It’s a man’s man’s world was Hoogkamer tussen Pavarotti en Brown in gemonteerd op beelden van een liveoptreden. Het leek niet alleen alsof hij er echt heeft gestaan, het werd volgens kijkers en collega’s vooral duidelijk dat hij er hóórde te staan. ,,Wat een strot man!’’ riep Joris Linssen, die zelf net had gezongen met André Hazes. ,,Je zingt gewoon James Brown eruit, gek.’’

Quote Je staat tussen twee iconische, supercha­ris­ma­ti­sche figuren uit de muziekge­schie­de­nis en je ownt het Nick Schilder

Ook Nick en Simon waren onder de indruk. ,,Pavarotti, de koning van de hoge C’s’’, verwees Nick naar de bekende noot. ,,En jij legt er nog een noot bovenop. Je staat tussen twee iconische, supercharismatische figuren uit de muziekgeschiedenis en je ownt het.’’

Ook op Twitter waren de reacties positief, met woorden als ‘kippenvel’ en ‘beste van de avond’. ‘Mart, hoe ontroerend goed. Wat een stem’, klonk het onder meer. ‘Kan niet geloven dat Mart Hoogkamer zo’n strot heeft en dan een hit heeft over zwemmen in Bacardi lemon’, verwees iemand naar zijn gewoonlijke repertoire. En een ander: ‘Hoop dat hij meer gaat doen dan semi-carnaval- en Bacardi-liedjes.’’

Mart zelf was ook blij met het resultaat. ,,Ik was hier net degene met een traan, maar ik hoop dat oma thuis ook met een traantje zit.’’

Dat hij meer kan dan feestnummers zingen, bleek overigens al eerder. Mart werd bekend toen zijn versie van Unchained melody het internet over ging:

