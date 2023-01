Married at first sight-ruzie escaleert: Nicole trekt tijdens autorit aan de handrem, RTL reageert

De gemoederen tussen Martijn en Nicole uit het RTL4-programma Married at first sight zijn zo hoog opgelopen, dat Nicole tijdens een ritje op een Italiaanse autoweg aan de handrem heeft getrokken. RTL is zich bewust van de heftigheid van het incident, dat vanavond werd uitgezonden.

Trouwe kijkers van de trouwshow van Carlo Boszhard weten inmiddels dat de kans klein is dat het huwelijk tussen Martijn (50) en Nicole (47) standhoudt. Dan mag het Italiaanse Puglia nog zo'n mooie huwelijksreisbestemming zijn, de spanning is om te snijden.

Een lunch op een pleintje in een schattig dorpje brengt daar geen verandering in. ,,Het was wat awkward, want ik merkte dat het nog niet helemaal was uitgepraat, maar ik heb wel mijn best gedaan me eroverheen te zetten’’, vertrouwt Nicole het camerateam toe. Ook Martijn voelt zich niet op zijn gemak. ,,We voelden beiden zoiets van ‘hier gaat iets niet de goede kant op'. Dan heb je het over koetjes en kalfjes, maar uiteindelijk zoom je ook wel weer even in op het gevoel. Althans, ik doe dat dan. En toen voelde ik dat we elkaar niet helemaal vonden.’’

Na wat geslenter besluiten de twee de kust op te zoeken. Zo ver komt het niet. Tijdens de rit stapt Nicole midden op de weg uit de auto. Ze schrikt van uitspraken die Martijn doet, wil zijn geschreeuw niet langer aanhoren en trekt aan de handrem. ,,Out of the blue zei hij ineens dat het toch allang duidelijk is ik niet zijn match ben. En of ik nog wel even een paar dagen gezellig kon doen. Ik was eigenlijk al aan het huilen, toen begon hij zo hard te schreeuwen dat ik riep dat hij moest stoppen. Daar deed hij heel moeilijk over, dat wilde hij niet, dus toen heb ik - op een veilig punt - aan de handrem getrokken.’’

Stekker eruit

Eenmaal terug in het hotel ziet Martijn in dat hij dingen heeft gezegd ‘die niet kloppen’. ,,Ik vind het een heerlijke meid, een prachtig persoon, maar ze past gewoon niet bij mij.’’

Als ze door het camerateam worden gevraagd naar een gezamenlijke reactie, kijkt het stel elkaar niet aan. ,,Ik heb géén idee wat hier is gebeurd. We hebben een fijn ochtendje gehad, we hebben geknuffeld in bed. Blijkbaar heb ik van alles verkeerd gedaan. Het doet mij pijn dat hij blijkbaar de stekker er al uit heeft getrokken. Ik ben hier letterlijk misselijk van’’, vertelt een duidelijk geëmotioneerde Nicole. Als Martijn verwijst naar een moment waarop hij Nicoles zonnebrandcrème niet mocht gebruiken, zijn de rapen gaar. ,,Op een gegeven moment wordt het een beetje kinderachtig, door allerlei voorbeeldjes te geven, zoals dat zij mij graag Amsterdam wil laten zien, terwijl ik haar Eindhoven wil laten zien’’, aldus Martijn.

Nicole is het zat en stapt op. Ze wenst haar man ‘een fijne reis naar huis’. ,,Dat vind ik lief, schat, dankjewel. Ik vond het in elk geval een fantastisch experiment. Ik heb enorm genoten. Dank je wel, ciao ciao!’’

Gedragsbioloog Patrick van Veen wordt erbij gehaald om de boel te sussen. Hij noemt het ‘een bizarre situatie’ en gaat - zonder camera's - vaststellen waarom het is geëscaleerd. RTL laat in een reactie weten: ,,Wij zijn geschrokken van wat er is gebeurd en hebben uiteraard na het incident uitgebreid over de situatie gesproken, zowel met Nicole als met Martijn. Ook hebben zij beiden excuus naar elkaar gemaakt.’’

In de uitzending van morgen wordt duidelijk hoe het Nicole en Martijn verder vergaat.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Nicole loopt huilend langs de autoweg. © RTL

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: