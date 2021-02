Married at first sight moet dringend op zoek naar mensen die écht willen

Frénk van der Linden openhartig in De Geknipte Gast: ‘Lang niet van mezelf gehouden’

25 februari Journalist Frénk van der Linden was gisteravond opvallend openhartig in het NPO 2-programma De Geknipte Gast van Özcan Akyol. De 63-jarige Van der Linden had nog niet plaatsgenomen in de barbershop of er ontstond een gesprek over zijn privéleven. Over de ‘decennialange liefdesoorlog’ tussen zijn ouders en de littekens die deze achterliet tot in het diepst van zijn ziel. ,,Ik dacht: ik kan zelf beter niet aan kinderen beginnen.’’