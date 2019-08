Married at First Sight-koppel Nikolai en Chantal verwachten eerste kindje

‘Als het niks wordt, ben ik vanmiddag weer thuis’, dacht Chantal van de Liefvoort drie jaar geleden toen ze door Married at First Sight aan een wildvreemde bruidegom werd gekoppeld. Maar toen stond ze op het altaar ineens oog en oog met Nikolai Klijnoot, sloeg de vonk ook nog eens écht over. Nu verwacht het stel een kindje. ,,Ik had dit nooit verwacht, maar dit is misschien wel des te leuker", zegt Chantal voor de camera's van RTL Boulevard.



De andere stelletjes in het tweede seizoen gingen allemaal uit elkaar, net als de koppels in het derde en het vierde seizoen. Alleen Chantal en Nikolai bleven bij elkaar. Het enige probleem was dat de twee ver uit elkaar woonden, maar uiteindelijk trok de Udense bruid bij de bruidegom uit Alphen aan de Rijn in. Daarmee was de laatste drempel weggenomen.



De bekendmaking komt op de dag dat ook alle stelletjes van het vierde seizoen inmiddels uit elkaar zijn. Onlangs was er ook over Bram en Patty uit het eerste seizoen goed nieuws. De twee zijn de trotse ouders geworden van een meisje dat luistert naar de naam Puck. Met het kindje op komst voor Chantal en Nikolai kan de teller van Married at First Sight-baby's dan op twee komen.