Marlijn Weerdenburg op theatertour

16:22 Thomas Acda gaat een solovoorstelling maken waarmee hij vanaf oktober langs de Nederlandse theaters reist. De werktitel van zijn solovoorstelling luidt Motel LAX en telt 110 shows, vertelt de acteur die momenteel in het Luxor Theater in Rotterdam staat als Tevje in de musicalklassieker Fiddler on the Roof.