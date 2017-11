Marlijn geniet van urenlange stadswandelingen met baby Teun

video Qmusic-dj's naar 40 feestjes in een weekend

19:33 Qmusic-dj's Joost Swinkels en Hila Noorzai bezochten 40 feestjes van luisteraars door het land in één weekend. Daarmee is hun uitdaging geslaagd. ,,Het was een zware beproeving, maar we hebben het gehaald: van strippersparty in Gorinchem, tot oma-verjaardag en we zijn zelfs bij een huwelijk geweest", blikt Hila terug. Joost laat weten: ,,Het was ook wel een contrast om op het ene moment op een heftig trancefeest te staan en de volgende ochtend een meisje uit bed te zingen omdat ze twee jaar was geworden."