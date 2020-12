Mark Rutte eerste gast in Linda’s Wintermaand

Oscars worden in 2021 op 'normale' wijze uitgereikt

2 december In tegenstelling tot belangrijke awardshows die dit jaar virtueel gehouden werden, is de organisatie van de Oscars, oftewel de Academy Awards, vooralsnog van plan het event 'gewoon' plaats te laten vinden in het Dolby Theatre in Los Angeles. Dit heeft een woordvoerder laten weten aan Variety.