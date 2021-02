Mark Rutte doet boekje open over klunzig moment bij Beatrix

Na het interview dat Jort Kelder vorige week had met de VVD-lijstrekker voor de radioshow dr. Kelder en Co , sprak hij nog iets langer met hem door voor De Jortcast . De oude studievrienden kennen elkaar door en door en spraken onder meer over Ruttes bezoeken aan buitenlandse leiders en andere anekdotes.

Kelder herinnerde zich grinnikend een voorval. ,,Je hebt toch ook een keer bijna koningin Beatrix gevloerd? Getackeld?” Rutte lachte. ,,Bij een nieuwjaarsreceptie, ja. Je moet dan een kaartje geven met je naam erop en dan wordt dat voorgelezen. Maar ik liep al naar binnen en dacht: dan blijf ik wel op één been hangen, in de lucht, en ik loop pas door als mijn naam is voorgelezen. Uiteraard verloor ik mijn evenwicht en dreigde ik in de armen van het staatshoofd te eindigen, maar dat is net goed gekomen.”