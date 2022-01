Mariska Bauer voelt zich goed na herseninfarct, behandelingen slaan aan

KLEM krijgt bioscoop­ver­volg, opnames in Italië

BNNVARA-serie Klem krijgt een vervolg in de bioscoop. De opnames van Klem: de film vinden komend voorjaar plaats in Toscane. Net als in de serie vertolken Barry Atsma, Jacob Derwig, Georgina Verbaan en Ellen Parren de hoofdrollen. Een nieuwe rol is weggelegd voor de Italiaanse actrice Claudia Vismara.

8:37