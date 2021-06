Marilyn Manson stapt naar politie na snotincident

NOS sleept EK-rech­ten voor 2024 in de wacht

24 juni De NOS heeft de uitzendrechten gekocht voor het volgende EK voetbal in 2024 in Duitsland. Ook zendt de omroep de komende vijf jaar alle wedstrijden van het Nederlands elftal uit, evenals de finales van de Nations League in 2023 en 2025.