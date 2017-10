Marilyn Manson dumpt vaste gitarist Twiggy

Manson zelf maakt het nieuws bekend op Twitter. ,,Ik wens hem het beste'', voegt hij toe.



Volgens Amerikaanse media volgt Mansons beslissing na een serieuze beschuldiging aan Whites adres. White zou Jack Off Jill-zangeres Jessicka Addams lastig hebben gevallen sinds haar achttiende en zelfs verkracht hebben.



De twee hadden een wat zij noemt 'onstuimige' relatie. Door de jaren heen werd White steeds agressiever en zijn gedrag tegenover haar veranderde van emotioneel misbruik tot heftige psychische aanvallen.



,,Hij dwong me op de vloer te gaan liggen, terwijl hij zijn hand om mijn nek duwde. Ik bleef gillen dat ik het niet wilde, tot zijn huisgenoot eraan kwam. Maar ik ben zeker verkracht. Door iemand waarvan ik dacht dat ik van hem hield'', laat ze weten via Facebook.



White is sinds de jaren 90 verbonden aan de band van Manson. In 2003 stapte hij zelf op om zes jaar later terug te keren om het album The High End of Low op te nemen.