Marijn de Vries overdonderd door steun na column over wangedrag bij NOS Sport

‘Overdonderd door de enorme hoeveelheid reacties op mijn column. Het lukt me niet eens ze allemaal te lezen. Laat staan dat ik op alles kan reageren’, schrijft De Vries zaterdag op Instagram . ‘Maar: dankjewel. Ik voel dat jullie om me heen zijn gaan staan en dat betekent heel veel.’

De Vries schreef vrijdag in een column over ongewenst gedrag door een medewerker van NOS Sport en hoe ze daar in 2016 melding van had gedaan. Met de melding werd niets gedaan, schrijft zij. Een jaar geleden deed ze opnieuw melding van hetzelfde voorval, maar ook toen voelde De Vries zich niet serieus genomen. ‘Het heeft mijn carrière beschadigd, maar vooral mij als persoon. Het vrat me leeg, vanbinnen’, schreef ze vrijdag in haar column.