Marije Knevel weg bij Linda en Vogue, negen maanden na begin als hoofdredacteur

Knevel, ook bekend van Wie is de Mol?, werkte sinds 2019 al bij Linda.nl, de eerste jaren als adjunct-hoofdredacteur. Nu gaat ze verder als zelfstandig consultant.

‘Linda.nl is jaren mijn ziel en zaligheid geweest, mijn leven eigenlijk’, schrijft ze op Instagram. ‘Je moet weggaan als het nog een beetje pijn doet, heb ik geleerd, en dat doet het.’ Knevel is dit jaar ‘dichterbij zichzelf’ dan ooit gekomen, doordat haar leven ‘eindelijk even tot stilstand kwam’.

Wat ze precies bedoelt is niet duidelijk, maar ze schrijft: ‘Ik ben tot de realisatie gekomen dat je toch echt zelf moet gaan voor je eigen geluk. Dit klinkt als een cliché, maar als je in de sneltrein zit van je werk is het lastig om te bezinnen. Dat is eng, spannend en onzeker, maar ook iets waar je nooit spijt van kan hebben.’

Ultieme droom blijft nog geheim

Volgend jaar gaat ze eindelijk haar eigen dromen achterna, schrijft ze. ‘Ik moest er 35 voor worden. Nu merk ik, terwijl ik dit schrijf, dat ik het toch te kwetsbaar vind om nu mijn ultieme droom te delen. Terwijl jullie weten dat ik dol ben op de kracht van kwetsbaarheid. Dus dit komt nog.’

Ze gaat dus in elk geval aan de slag als adviseur op het gebied van online publicaties. Ze deed de afgelopen jaren ruime ervaring op, onder meer bij RTL Boulevard. ‘Ik kan niet wachten om [mijn] kennis op het vlak van contentcreatie voor websites, sociale media en online video de komende tijd te gaan delen.’

Knevel werd negen maanden geleden nog aangesteld als hoofdredacteur van de drie bekende sites. ‘Stiekem ben ik afgelopen jaar al helemaal warmgedraaid voor mijn nieuwe rol’, meldde ze toen. Het is nog onduidelijk wie het stokje overneemt bij onder meer Linda.nl, het platform van Linda de Mol dat ook bekend is van het tijdschrift.

