Marieke showt bikinibody en Kluivertjes drijfnat na sprong in zwembad

Oudejaars­con­fe­ren­ce Martijn Koning slaat niet aan, volop kritiek op sociale media

31 december Niet Guido Weijers, maar Martijn Koning mocht dit jaar op RTL 4 de Oudejaarsconference verzorgen. Geen vooruitgang, zo oordelen kijkers al snel op sociale media. Op Twitter is een stortvloed aan negatieve reacties te lezen. ‘Ik doe echt mijn best om het leuk te vinden omdat ik het een aardige gast vind, maar het lukt me niet’, is nog een van de milde reacties.