Marieke Elsinga was nog even naar de cursus ‘hoe reageer ik zo overdreven mogelijk op alles’ gestuurd

Het nieuwe tv-seizoen is begonnen. Normaal gesproken toch een moment dat zenders hun beste beentje voorzetten. Maar wie het in zijn hoofd haalde om deze week een paar keer naar RTL 4 te zappen, kan niet anders dan concluderen dat de nieuwe programmering is bedacht door een stel dronken kleuters dat nog wat compromitterende foto’s van presentatoren op plank had liggen en dreigde om die naar de juicekanalen te sturen.