Marieke Elsinga stopt als presentatrice bij RTL Boulevard: ‘Ik ga mijn vleugels uitslaan’

,,Dit was mijn allerlaatste RTL Boulevard’’, vertelt Elsinga. ,,Ik vind het heel jammer, maar ik maak ook heel graag nog andere programma’s bij RTL. Ik doe ook nog de ochtendshow bij Qmusic, dus andere programma’s maken komt er niet altijd van. Ik ga mijn vleugels uitslaan”, vervolgt ze. ,,Ik moet wel zeggen, het is echt weg met pijn in mijn hart. Ik heb hier vijf jaar lang met zoveel plezier gestaan, met alle fijn collega’s hier achter de desk en natuurlijk achter de schermen. Ik heb heel veel bewondering voor het programma, zeker na het afgelopen jaar. Bedankt iedereen voor de gezelligheid en voor het kijken.’’

Marieke Elsinga is naast RTL Boulevard onder meer ook te zien in I can see your voice en de nieuwe show Goud maar fout. Door haar vertrek bij Boulevard is te verwachten dat ze in nog meer RTL-programma’s te zien zal zijn.

‘Heel even op de rem trappen’

Elsinga legde in april haar werkzaamheden bij Qmusic tijdelijk neer om haar ‘energie terug te krijgen’ en een een burn-out te voorkomen. Via een audiobericht liet ze toen aan de luisteraars weten het even rustiger aan te gaan doen. ,,Ik krijg heel vaak de vraag: hoe hou je dat vol? Dat je radio maakt én televisie”, zei ze. ,,Mijn antwoord is dan altijd: ik vind het gewoon het allerleukste om te doen. Het geeft mij heel veel energie. Maar de laatste tijd merk ik dat het me juist energie kost. En daarom heb ik besloten heel even op de rem te trappen.”

Sinds eind mei is ze weer terug op de radio, waar ze ook nog eens goed nieuws kon brengen: ze is in verwachting van haar eerste kindje. ,,Ik ben zo blij dat het nu is verteld’’, zei ze in de ochtendshow. ,,Het werd ook wel tijd, want ik ben best al een tijdje op weg. Je begint het ook best een beetje te zien. Ik heb zelfs zo’n zwangerschapsbroek aan. (...) Tegelijkertijd was het ook heerlijk om het helemaal privé voor onszelf te hebben’’, verwees ze naar haar partner Sander. ,,We zijn helemaal dolgelukkig.’’

