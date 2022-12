Marieke Elsinga openhartig over bevalling: 'Op een gegeven moment hoorde ik mezelf een klank maken’

Marieke en haar vriend Sander mochten op 9 november hun zoontje Jip verwelkomen. De kleine spruit werd om 06.11 uur geboren, precies op het tijdstip dat ze normaal de ochtendshow presenteert op Qmusic met Mattie Valk. De presentatrice had graag thuis bevallen. ,,Maar Jip bleek in het vruchtwater gepoept te hebben en dan moet je naar het ziekenhuis.”



Ze noemt de bevalling ‘een pijnlijke exercitie’. ,,Maar het is ook iets heel moois. Ik vind het altijd een beetje om te kotsen als vrouwen dat zeggen, maar toch is het wel zo. Op een gegeven moment hoorde ik mezelf een klank maken. Ik leek wel een walvis. Maar ja, toen waren we er bijna.” De bevalling nam uiteindelijk veertien uur in beslag.

Te lange wandeling

Moeder en zoon maken het inmiddels erg goed. Maar zegt ze: ,,Ik wil soms een beetje te veel. Laatst had ik toch een wat te lange wandeling gemaakt. Dan heb je het gevoel hebt dat je lichaam er via de onderkant uitvalt. Dat kan eigenlijk mijn bekkenbodem nog niet aan.” En zegt ze lachend met enige overdrijving: ,,Er zijn zes cupmaten bovenop en ik stond natuurlijk al niet achteraan.”



Voorlopig zit Elsinga nog even thuis, maar ze mist haar show bij Qmusic wel. ,,Ik heb zin om weer te werken. Ik ga in februari wel weer eens aan de slag. Het zal heus wel pittig worden. Maar het is ook lekker, want ik ben ook vroeg thuis van werk. Dan kan je het best wel met zijn tweeën afwisselen.”

