Marieke Elsinga houdt het niet droog op 'haar' bruiloft: 'Het was zó mooi!’

Na een ‘rommelige nacht’ zonder veel slaap was het vrijdag echt zo ver: de bruiloft die Qmusic-dj’s Marieke Elsinga en Mattie Valk in een week tijd organiseerden. Nog voordat bruid Marlon en bruidegom Gert-Jan elkaar het jawoord gaven in de ochtendshow biggelden bij Marieke al de tranen over haar wangen.

,,Het was fantastisch, en is fantastisch, want het feest is nog steeds gaande”, vertelt Marieke na afloop van de trouwceremonie aan BuzzE. Toen het bruidspaar elkaar voor het eerst zag, hield Marieke het niet meer. ,,Dat was zo mooi. Ik heb gehuild toen de bruid door haar vader werd binnengebracht en Gert-Jan voor het altaar stond.” Ook tijdens het uitspreken van de huwelijksgeloften en het jawoord stond Marieke met kippenvel achter haar radiomicrofoon. ,,Het is gelukt, en ze hebben nog ‘ja’ gezegd ook!”

Mattie en Marieke wilden na verschillende verrassingen voor elkaar eens iets voor hun verliefde luisteraars doen. Het duo kwam op het idee een complete bruiloft te regelen, in één week tijd. Ruim 5000 stellen meldden zich aan, Gert-Jan en Marlon werden gekozen en hoorden vorige week vrijdag dat ze deze vrijdag zouden trouwen. ,,We hebben zo geboft met dit koppel. Ze durfden heel snel eigenlijk alles uit handen te geven, en zijn heel verliefd. Ook alle vrienden en familie hebben vrij moeten regelen, en ook dat is voor zover ik weet gelukt.”

Baby

Terwijl Gert-Jan en Marlon in het huwelijksbootje stapten, moesten Mattie en Marieke vrijdag ‘gewoon’ een radio-uitzending maken. ,,Dat was een hele unieke ervaring. Zeker het laatste uur tussen 08.00 en 09.00 uur hebben we de ceremonie grotendeels uitgezonden. Dat betekende dat ook de persoonlijke verhalen, over bijvoorbeeld de bruid die haar ontbijtbordje nooit opruimt en het lelijke tennisbroekje van de bruidegom, gewoon voor iedereen in heel Nederland te horen waren.”

Hoewel er werd getrouwd was het ook business as usual; Mattie en Marieke moesten tijd maken voor reclame, nieuwsbulletins en verkeersinformatie. ,,Het grappigste was dat we om 09.30 uur zeiden: jongens, even wachten, want we moeten Het Geluid gaan spelen. Ja, dat ging ook gewoon door.”

Verbonden

Marieke voelt zich door haar klusje als weddingplanner ‘voor altijd verbonden’ met Marlon en Gert-Jan. ,,Ik keek naar ze en dacht: wat een gek idee, deze mensen blijven we voor altijd kennen. Wij staan op hun trouwfoto’s, dat voelt heel verbonden. Volgend jaar op 20 september denk je toch aan het jubileum, en natuurlijk gaan we daar ook wat mee doen.”

Hoewel Marieke nu al terugkijkt op een geslaagde actie, schat ze niet in dat zij en Mattie snel nog eens een bruiloft zullen organiseren. ,,Ik denk dat we toch weer iets anders willen doen. En een baby organiseren in een week, dat lukt nu eenmaal niet.”