Mariah Carey verrast fans tijdens optreden en Cher laat zich uit over 40 jaar jongere liefje

recensie She Said over #metoo en de val van Harvey Weinstein is een wat droog, maar belangrijk filmdocu­ment

Film kan ook functioneren als tijdsdocument. She Said, over het journalistieke proces dat leidde tot de onthulling van het Harvey Weinstein-schandaal, is geen baanbrekende cinema. Misschien ook omdat het ontstaan van de #metoo-beweging nog zo vers in het geheugen ligt. Maar over twintig jaar zou de film (vanaf donderdag in de bioscoop) zomaar de status van de klassieker All The President’s Men (1976) over de Watergate-affaire kunnen genieten. Al is het maar vanwege het historisch belang.

23 november