Mariah Carey nam stiekem een rockalbum op

‘Leuk feitje: ik heb een alternatief album gemaakt toen ik Daydream opnam’, onthult Mariah vandaag op Twitter, waar ze de pagina van haar boek deelt waarop ze daar meer over vertelt. ‘Het was maar voor de lol, maar het hielp me door een paar moeilijke dagen heen.’



De zangeres vond het vooral leuk dat ze tijdens de opnames even los kon gaan als rockchick. ‘Ik speelde met de stijl van dat soort zangeressen die toen heel populair waren. Je weet wel, dat type dat zich nooit druk lijkt te maken om hun gevoel en hun imago. Ze konden boos zijn, en slordig, met ongestreken kleding en wilde wenkbrauwen, terwijl alles wat ik deed zo uitgedacht en gepolijst was. Ik wilde ook weleens losgaan, mijn verdriet uiten - maar het was ook om te lachen.’