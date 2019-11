Marga Bult onder vuur na ‘grapje’ over Zwarte Piet en Humberto Tan: Ik ben geen racist

Volgens Bult wordt alles uit zijn verband getrokken. ,,Het was oprecht goed bedoeld, maar het kwam misschien niet goed over. Als ik twee blanke presentatoren had genoemd, was het ook niet goed geweest’’, zegt Bult desgevraagd. ,,Ik zei ook direct na de uitspraak dat het een grapje was, maar dat laten ze in het gedeelde fragment niet meer zien. Ik had helemaal niet de intentie om racistisch te zijn.’’



Direct na de uitspraak merkte Bult aan het aanwezige publiek dat er rumoer ontstond. ,,Ik wist wel weer hoe laat het was. Ik wilde Tan juist een compliment geven, want ik ken hem al heel lang. Daarnaast leek het mij gewoon een mooi plaatje: Tan in combinatie met de blonde Chantal Janzen.’’ De vele reacties op Twitter maken haar boos. ,,Cabaretiers mogen in hun programma’s over alles een grapje maken, maar als ik het doe ben ik direct een racist.’’