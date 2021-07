Marco en Leontine kussen op feestje en Patty gaat met de benen wijd

VIDEO Paul Verhoeven neemt het met lesbische nonnenfilm op tegen preutsheid: Op Schevenin­gen zont niemand meer topless

13:34 Paul Verhoeven krijgt ouderwets de wind van voren tijdens het filmfestival van Cannes waar hij eindelijk zijn langverwachte lesbische nonnenepos Benedetta aan de wereld liet zien. De regisseur, nooit vreemd van wat controverse, bijt van zich af. Of er sprake is van een nieuw soort preutsheid? ,,Het is belachelijk. Alsof het menselijk lichaam een groot geheim is.”