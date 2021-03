Marco Borsato zingt over relatiebreuk in zijn comeback-single

VideoMarco Borsato is terug met nieuwe muziek. Zijn single Een moment is duidelijk geïnspireerd op zijn scheiding van Leontine Ruiters. Vorig jaar ging het stel na een huwelijk van 22 jaar uit elkaar.

Meteen in de eerste zin is duidelijk dat het lied, waarvoor Borsato samenwerkte met zijn vaste componist John Ewbank en zanger Rolf Sanchez, een break-up-song is. Zijn ex-vrouw Leontine geeft meteen een reactie. ‘Echt prachtig lieverd, het raakt me. Zo mooi, puur en liefdevol.’

Al je spullen op de gang/Het had zo vaak kunnen gebeuren want we strijden al zo lang/Maar ik dacht altijd we zijn te bang/Maar nu ga je weg/En ineens is het echt.

Hij smeekt zijn ex om hem nog een keer vast te pakken, ook al ‘is het te laat’. Zingt dat hij altijd van haar is geweest, maar zo ‘vreselijk blind’ was. Het komt weer goed, denkt Borsato, de liefde komt vanzelf weer voorbij. Maar voor wie vermoedt dat Borsato denkt dat Leontine en hij nog bij elkaar komen, die kans lijkt verkeken, zo zingt hij. Borsato zingt in het Nederlands, daarna neemt Sanchez het in het Spaans over.

,,2020 was voor velen onder ons een roerig jaar. Voor mij persoonlijk ook (om meer dan één reden). Ik ben op mijzelf teruggeworpen, heb veel nagedacht, geprobeerd om te reflecteren. Over hoe ik in het leven sta, maar ook over hoe ik heb gehandeld”, schrijft de zanger op Instagram.

Waardevolle inzichten

Ook schrijft hij eindelijk weer het plezier te hebben teruggevonden in muziek maken, mede dankzij vrienden Ewbank en Sanchez. ,,Daarvoor heb ik de tijd genomen die ik nodig had en ik ben heel dankbaar dat mij die tijd ook geboden is. En ook al ben ik er nog niet, inmiddels voel ik wel dat er uit donkere dagen ook waardevolle inzichten kunnen komen.”

Ruim een jaar geleden besloot Borsato even een mediastilte in te lassen. De zanger kreeg te maken met een burn-out en scheidde na een huwelijk van bijna 22 jaar van zijn vrouw Leontine. Borsato en Leontine kregen tijdens hun relatie drie kinderen: Jada, Senna en Luca.

