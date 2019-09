Marco Borsato neemt afscheid en Wendy van Dijk verwelkomt familielid

Makers Game of Thrones lachen om koffiebe­ker­blun­der: 'Niet te geloven, zo gênant’

13:38 Maanden na het einde van de serie Game of Thrones hebben schrijvers David Benioff en D.B. Weiss zich voor het eerst uitgelaten over de blunder met de koffiebeker in de vierde aflevering van het laatste seizoen. De twee konden in eerste instantie niet geloven dat ze zo’n grote fout hadden gemaakt, maar inmiddels kunnen ze erom lachen.