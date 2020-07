Marco Borsato koopt penthouse van 1,1 miljoen in bruisende geboortestad

Marco en Leontine Borsato (52) kondigden in februari van dit jaar aan te gaan scheiden. Besloten werd dat Leontine met hun kinderen Luca (21), Senna (18) en Jada (17) in hun villa in Blaricum bleef, waarna Marco naar zijn moeder Mary vertrok. Zij woont in het Noord-Hollandse Stompetoren: een dorpje met zo’n 2000 inwoners. Met de aanschaf van het penthouse zoekt Borsato nu de reuring van de stad op. Vlakbij zijn miljoenenappartement barst het van de restaurantjes en winkeltjes. Ook zijn supermarkt Jumbo en theater De Vest gemakkelijk aan te lopen.

Marco is geboren in Alkmaar, maar verhuisde naar Italië toen zijn Italiaanse vader Roberto een restaurant aan het Gardameer begon. Die overleed in 2009. In 1990 brak Borsato door als zanger nadat hij de Soundmixshow won. Acht jaar later trouwde hij met Leontine Ruiters.