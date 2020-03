‘Marco Borsato ging vreemd met vrouw uit zijn fanclub’

RTL Boulevard sprak vanavond, na berichtgeving in de Privé over Borsato's vermeende affaire, met de ex-man van de vrouw. Hij wilde anoniem blijven, maar was bereid een statement te geven aan het programma. ,,Waar het mij om gaat is dat Marco een notoire vreemdganger is, die daarbij vele levens beschadigt en het mijne zelfs heeft verwoest", aldus de man. ,,Het was geen uit de hand gelopen ongelukje, het is een relatie geweest zoals hij dat al een aantal keer eerder tijdens zijn huwelijk deed.”



De man stelde dat zijn ex-vrouw een 'bijzonder lieve, gevoelige en misschien wat naïeve vrouw met een goed hart is, die het slachtoffer is geworden van zijn grenzeloze hebzucht’. Ook liet de anonieme ex weten dat Borsato zich heel goed bewust was van de gevolgen die de affaire zou hebben gehad. ,,Nu is alles kapot, er zijn alleen verliezers. Ik ben in een nachtmerrie verzeild geraakt.”



Tegen Privé vertelde de man daarnaast dat hij inmiddels weer in zijn eigen huis woont. ,,We hadden het goed samen, we spraken over trouwen en kinderen. En ja, ik kende Marco ook. We waren bevriend, dacht ik. Maar nu ligt mijn leven in stukken. Toen we gingen samenwonen heb ik mijn huis verhuurd, maar gelukkig aangehouden. En nu zit ik hier weer, de relatie is voorbij...”



Het management van Borsato was vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.