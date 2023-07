Marco Borsato doorbreekt stilte voor compliment aan zoon

Luca heeft vrijdag zijn nieuwe single Blame it on the wine uitgebracht en daar is zijn vader trots op. ‘Je volgt je hart en passie zonder de hulp van platenmaatschappij of management. Componeren, studiowerk, look en feel, artwork, jullie doen echt alles zelf’, schrijft de zanger in zijn Instagram Stories. ‘Dat bewonder ik in jullie! Blijf je hart volgen.’

Door de beschuldigingen aan het adres van zijn vader kreeg Luca naar eigen zeggen doodsbedreigingen en werden plannen voor het uitbrengen van zijn muziek stopgezet. Daarom besloot hij zijn muziek zelf te gaan uitbrengen, zo deelde hij eerder op Instagram.

In maart maakte het Openbaar Ministerie (OM) bekend dat het onderzoek tegen Marco Borsato over de aantijgingen tijdens The voice of Holland wordt geseponeerd vanwege een gebrek aan bewijs. Tegen de zanger loopt nog wel een zedenonderzoek naar aanleiding van een aangifte in december 2021 die niet gerelateerd is aan het tv-programma. Die zaak is nog in onderzoek en er moet nog een vervolgingsbeslissing worden genomen. Borsato heeft tegenaangifte gedaan voor smaad en laster.

