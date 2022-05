Marcel Gelauff stopt als hoofdredacteur van NOS Nieuws

70 jaar koningin De langst regerende Queen gaf maar vijf ‘spontane’ speeches: Elizabeth blijft mysterieus tot de dood

Ze is het staatshoofd van 15 landen en de langst regerende Britse monarch ooit: Elizabeth II zit zeventig jaar op de troon. Vanaf donderdag wordt er gefeest in het Verenigd Koninkrijk. Maar is er ná de Queen nog toekomst voor het beroemdste koningshuis ter wereld?

29 mei