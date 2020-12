Marc van der Linden voelt zich herboren na ‘kantje boord’ in zomer

Dat schrijft hij tegenover zijn bijna 26.000 volgers op Instagram bij twee foto’s waarop hij stralend wandelt in de buitenlucht. ‘Na een volle dag met opnamen voor nieuw en nog geheim project nog even werken aan de conditie’, schrijft Marc. ‘Na alle ellende in juli voel ik me bijna herboren. Maar ‘gelukkig’ is er een reminder: een gevoel van instabiliteit, bang om te vallen. Dus: meer op eigen benen staan, wandelen en zekerder worden. En hopelijk: wandelen leuk gaan vinden. En ja, er zit nog make-up op mijn gezicht. Scheelt weer wat rimpeltjes.’

Coma

Van der Linden was afgelopen zomer enige tijd niet te zien in RTL Boulevard nadat hij in juli werd opgenomen in het ziekenhuis. Hij had bloedvergiftiging en kwam ten val in zijn huis. De journalist raakte bewusteloos, lag zo’n acht uur op de grond en werd uiteindelijk gevonden door zijn moeder.



Hij werd naar het ziekenhuis gebracht en raakte in coma. Het was ‘kantje boord’, zei Marc daar later over. Hij vond het vooral lastig voor zijn familie. ,,Die kregen te horen dat het echt heel slecht met me ging”, zei hij. Inmiddels gaat het dus goed met Marc en is hij weer regelmatig te zien in de media.