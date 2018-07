Marc-Marie Huijbregts: Geen oudejaarsconference over Kamervragen

Cabaretier Erik van Muiswinkel maakt theater­voor­stel­ling over Drs P

19:38 Cabaretier Erik van Muiswinkel gaat volgend jaar een theatervoorstelling over Drs P maken. Het is in augustus 2019 honderd jaar geleden dat de in 2015 overleden tekstschrijver Heinz Polzer werd geboren. In de voorstelling Buigt allen mee voor Drs P. vertolkt Van Muiswinkel enkele tientallen liedjes van de artiest en belicht de cabaretier zijn leven. Hij maakt de show samen met pianist Guus van Marwijk.