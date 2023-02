Marc Anthony (54) wordt voor zevende keer vader

Bouke & The ElvisMat­ters Band geven volgend jaar soloshow in Ziggo Dome

Bouke & The ElvisMatters Band, winnaars van het SBS6-programma The Tribute - Battle of the Bands, staan volgend jaar solo in de Ziggo Dome. De band geeft op 19 april in de Amsterdamse concerthal een groots eerbetoon aan Elvis Presley, heeft organisator MOJO bekendgemaakt. De kaartverkoop is maandagavond begonnen.