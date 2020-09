Manuela Kemp gewond: draad die over fietspad was gespannen, komt in haar nek

Kemp is dusdanig gehavend dat zij vanavond de presentatie van het programma De MAX! aan zich voorbij moest laten gaan. ,,Het is niet verstandig voor haar om nu te presenteren", aldus co-host Henkjan Smits. ,,Zij heeft er veel last van gehad."



De oud-zangeres en voormalige Eigen Huis en Tuin-presentatrice vertelde vrijdag in de uitzending dat zij aangifte had gedaan en de politie haar vertelde dat zich al een groot aantal slachtoffers heeft gemeld. ,,Er was een onzichtbare draad over het fietspad gespannen die recht in mijn nek kwam", aldus Kemp. ,,Ik ben heel ernstig gevallen. Er loopt blijkbaar iemand in Hilversum die het leuk vindt om dit soort draadjes over fietspaden te spannen."



Het is niet bekend hoe lang Manuela Kemp absent is.