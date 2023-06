Manuel Venderbos valt tijdens Alpe d’HuZes, maar ploetert door: ‘Mam, deze is voor jou’

Met enige vrees deed Manuel Venderbos (46) donderdagochtend mee aan de Alpe d’HuZes. ,,Ik had vooraf veel smoezen: drukke agenda, slecht voorjaar, veel regen, pijn aan mijn knie.’’ Resultaat was dat de presentator van de AD Mediapodcast en Shownieuws totaal ongetraind de Franse bergtop met 21 haarspeldbochten beklom op zijn racefiets. ,,De berg is loeisteil. Professionele renners doen er zo’n veertig minuten over. Vooraf dacht ik er ongeveer twee keer zo lang over te doen, dat werd ruim drie keer zo lang. Het was enorm afzien!’’

De Alpe d’HuZes is een jaarlijks evenement waarbij duizenden Nederlanders de Franse bergtop Alpe d’Huez lopend of fietsend beklimmen om geld op te halen voor kankeronderzoek. Verschillende SBS-sterren, als Venderbos, Dennis van der Geest en Jan Versteegh, fietsten onder leiding van ex-profwielrenster Leontien van Moorsel mee.

‘Gênante val’

Als de Shownieuws-presentator halverwege de bergrit een teamgenoot langs de kant van de weg ziet staan en even wil pauzeren, blijft hij hangen in zijn klikpedaal en valt ten overstaan van vele toeschouwers om. ,,Héél gênant! Ik viel op mijn achterhoofd. Blij dat ik een helm op had’’, blikt hij na afloop terug. Tijdens de val komt zijn racefiets lelijk op zijn linkerbeen terecht, waardoor hij de rest van de rit met kramp omhoog ploetert. ,,Het dieptepunt was toen een vrouw met stokken mij half rennend inhaalde. Ze was op leeftijd, maar goed ik heb de top bereikt.’’ Onderweg kreeg hij dropjes, stukjes koude banaan en soms een duwtje in de rug van wildvreemden. ,,Dat heb ik zéker niet afgeslagen.’’

Emotioneel kwam Venderbos over de finish, waar Leontien van Moorsel hem opwachtte. ,,Daar heb ik met tranen in mijn ogen een filmpje opgenomen voor mijn lieve moedertje. ‘Deze is voor jou mam’, zei ik. ‘Voor alle bestralingen die je nog moet ondergaan.’ Ik kreeg hartjes en huilende smileys van haar terug.’’ De moeder van Venderbos kreeg onlangs voor de tweede keer kanker. ,,Toen ik dat belletje kreeg, dacht ik gelijk: het is vast een uitzaaiing, dat is een heel slecht verhaal. Maar dat was het gelukkig niet. Dankzij één van die belangrijke en kostbare onderzoeken, waar we vandaag geld voor ophalen, was ze er vroeg bij. Ik ben zo blij dat ze er nog is.’’

Kaarsjes in de berm

De presentator reed ook voor zijn goede vriend, die zijn 4-jarige zoontje aan de ziekte verloor. ,,Iedereen die meedoet heeft zijn eigen verhaal. Onderweg zag ik ontelbare foto’s, posters en kaarsjes in de berm van mensen die het niet gered hebben.’’

Venderbos heeft tot nu toe ruim 1500 euro opgehaald voor kankeronderzoek, maar hij hoopt dat er komende week nog meer donaties binnenkomen. Het SBS-team, waarmee hij deelnam, bracht tot nu toe ruim 50.000 euro bijeen. Tijdens de uitzending van Vandaag inside wordt donderdagavond de eindstand bekendgemaakt.

