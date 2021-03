Manuel Venderbos heeft rol in The Passion

,,Rolletjè, hoor”, relativeert Venderbos, ,,want zo vaak ik nu ook weer niet in beeld. Twee keer knipperen met je ogen en je hebt me gemist, haha. Ik speel één van de verslaggevers bij de persconferentie van Pontius Pilatus. Da’s een nieuwe scene. Ja, het is vanwege corona een iets andere voorstelling dan normaal.”

Publiek zal door corona in de Limburgse stad afwezig zijn. In de elfde editie van The Passion wordt de rol van Jezus vertolkt door Freek Bartels. De zanger speelde Jezus eerder in de musical Jesus Christ Superstar. Trijntje Oosterhuis vervult dit jaar de rol van Maria in The Passion. Andere hoofdrollen zijn weggelegd voor Rob Dekay (Judas) en Leo Alkemade (Petrus). Anita Witzier is de Verslaggever, Humberto Tan is de Verteller en Tygo Gernandt speelt de rol van Pilatus. Ander verslaggeversrollen bij deze Corona-achtige persconferentie zijn weggelegd voor Vivienne van den Assem, Talitha Muusse en Gijs Staverman. Anita Witzier (verslaggever) zal verhalen uit het hele land ophalen en virtueel verslag doen. Nieuw in The Passion is dat er Engelstalige nummers in het Nederlands gezongen wordt.