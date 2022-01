Manuel Broekman ontkent aanranding, volgende week rechtszaak

Volgens de tenlastelegging zou de acteur op of omstreeks 4 juli 2020 het slachtoffer hebben gedwongen tot het plegen van een of meerdere ontuchtige handelingen. Broekman wordt ervan beschuldigd het slachtoffer te hebben betast bij de borsten en het kruis. De vermeende aanranding vond plaats in Amsterdam.



Broekman moet op 21 januari voor de rechter verschijnen. Het management laat vandaag in een statement weten dat de acteur de aanranding ontkent. ,,Manuel ontkent alle aantijgingen die vandaag in de media zijn gekomen en hij ziet de uitkomst van de rechtszaak met vertrouwen tegemoet.’’