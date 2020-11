Manon Meijers zwicht eindelijk en trekt bij Guus Meeuwis in

Zowel Guus als styliste Manon (42) sjouwden zich vandaag een breuk aan stapels verhuisdozen. ‘Als ik morgen met een zachte G praat, dan weten jullie hoe het komt’, aldus Manon, die ondertussen haar vrolijke verloofde vastlegde. ‘Heb het heerlijk gehad in Amsterdam, maar vanaf nu is thuis - met jou - in Tilburg.’

Guus telde twee jaar geleden voor een villa in Tilburg ruim een miljoen neer, maar omdat de plafonds te laag waren en hij niet tevreden was met de lichtinval, ging de sloopkogel erin. De Kedeng Kedeng -zanger schakelde een architect in, die Guus adviseerde een nieuw huis te laten bouwen.

De artiest was tot 2016 14 jaar getrouwd met Valérie Gregoire, met wie hij vier kinderen kreeg. In datzelfde jaar viel hij als een blok voor Manon. Het stel verloofde zich vorig jaar in Portugal. In verband met het coronavirus stelden ze de festiviteiten een jaar uit. ,,Het gaat nog steeds supergoed in de liefde. We vonden dat wij de bruiloft verdienden waar omhelzingen en geen anderhalve meter bij pasten. De gezondheid van alles en iedereen is belangrijker dan de dingen die gepland stonden, dus het is wel te accepteren’’, verklaarde de artiest eerder.