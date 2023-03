Mannen zijn onbeholpen sukkels in ‘ernstige romkom’ All Inclusive

recensieWie zich na het zien van de poster en de trailer verheugt op een ongecompliceerde hap-slik-weg Costa -variant, komt van een koude kermis thuis. All Inclusiv e is vaak ernstig van toon en wil iets zinnigs zeggen over een huwelijk in zwaar weer. Met de nadruk op wíl.

Waarom ben ik toch zo’n ‘cynische ouwe zak’ geworden, vraagt veertiger Jacco (Tibor Lukács) zich halverwege de film af. Het had juist gezellig moeten worden daar met zijn vrouw Sylvie (Jennifer Hoffman) en tieners Loïs en Bink op het zonnige Bonaire. Nog één keer met het hele gezin op vakantie, voordat de kinderen te oud zijn om nog achter papa en mama aan te huppelen. Maar al snel blijkt vooral zijn echtgenote er geen toekomst meer in te zien.

Nog voor ze arriveren op het all inclusive-resort kan Sylvie haar frustraties niet langer wegslikken: ze stelt een ‘pauze’ van hun huwelijk voor. Haar chronisch mopperende vent keilde even daarvoor een van de koffers die wél op het vliegveld arriveerde, woedend door de bagagehal. Het is de druppel. Jacco kampt met een midlifecrisis, zo luidt de conclusie. Iets dat hij zelf weigert te geloven.

In alle tropische weelde ziet hij zich gedwongen de sfeer er toch een beetje in te houden en meerdere ballen hoog te houden. Met behulp van Bob, de door Jochem ten Haaf griezelig karikaturaal gespeelde leider van het animatieteam, probeert hij weer bij zijn vrouw in de smaak te vallen, maar er ook te zijn voor zijn dochter (talent Aiko Beemsterboer uit Mijn Beste Vriendin Anne Frank) die hunkert naar een eerste vrijpartij en zijn introverte zoon die worstelt met zijn seksualiteit.

Moet de kijker Jacco nou óók een ‘cynische ouwe zak’ vinden of verdient hij medelijden? Daarover zullen de meningen verschillen. Het valt in elk geval op dat Hoffmans Sylvie weinig sympathie oproept, terwijl de film het juist voor haar lijkt op te nemen. Ze mag ongegeneerd flirten met een andere vakantiegast (Matthijs van de Sande Bakhuyzen in de slijmjurk-modus), maar zoekt tot aan de aftiteling voor deze hele huwelijkscrisis nauwelijks de schuld bij zichzelf.

De scenaristen (onder wie Richard Kemper van het cabaretduo Veldhuis en Kemper) gingen voor zowel een typische ‘romkom’ als een relatiedrama dat durft te schuren. Geen van die versies komt echt uit de verf. De humor is te flauw en de wereld van All Inclusive bestaat nauwelijks uit grijstinten. Dus: mannen zijn onbeholpen sukkels, vrouwen onbegrepen lijdende voorwerpen.

Regie: Aniëlle Webster. Hoofdrollen: Jennifer Hoffman, Tibor Lukács, Aiko Mila Beemsterboer en Bing van Son

