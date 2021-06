Måneskin: ‘Op gelijke hoogte met U2 en Metallica, dat was altijd ondenkbaar’

George of the Jungle en The Mum­my-ac­teur verschijnt onherken­baar op de rode loper

20 juni Hij was een van de meest geliefde sterren uit de jaren 90 en 2000, maar de afgelopen jaren verdween de 52-jarige acteur Brendan Fraser - bekend van klassiekers George of the Jungle en The Mummy - grotendeels uit de spotlights. Op de première van zijn nieuwe film No Sudden Move is hij voor het eerst sinds lange tijd weer op de rode loper verschenen. Tot grote verbazing van zijn fans.