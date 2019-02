Mandy Moore beschuldigt ex Ryan Adams van misbruik

Mandy Moore is een van de zeven vrouwen die tegenover The New York Times een boekje heeft open gedaan over singer-songwriter Ryan Adams. Volgens Moore zou Adams, met wie ze van 2009 tot 2016 getrouwd was, haar mentaal misbruikt hebben. Ook wilde hij controle over haar uitoefenen, wat hij deed via de muziek.