Mandalorian-acrice Gina Carano ontslagen na uitlatingen over joden

VIDEO Goed nieuws voor basisscho­len: Koningsspe­len gaan in aangepaste vorm door

10 februari De Koningsspelen gaan in aangepaste vorm door op 23 april. Dat meldt de organisatie. Vanaf woensdag kunnen alle basisscholen zich inschrijven voor de negende editie van de feestdag die in 2013 voor het eerst werd georganiseerd in het kader van de inhuldiging van koning Willem-Alexander.